Dopo essere arrivato a New Orleans qualche giorno fa, Steven Adams ha firmato subito un’estensione di contratto di 2 anni a 35 milioni. Adams sarà sotto contratto con i Pelicans fino al 2023: quest’anno percepirà 27.5 milioni, l’ingaggio stabilito nel precedente contratto, poi scatterà il nuovo accordo.

Il nuovo contratto tra Adams e i Pelicans è, come scrivono Adrian Wojnarowski e Zach Lowe di ESPN, completamente garantito: secondo l’accordo collettivo della NBA, Adams era idoneo per firmare subito un’estensione con la sua nuova squadra.

Extension runs through the 2022-23 season, is fully guaranteed, sources say. https://t.co/EnwhzOsgOW

— Zach Lowe (@ZachLowe_NBA) November 24, 2020