Mercato NBA, Alex Len firma con i Toronto Raptors

Nella giornata di oggi i Toronto Raptors hanno chiuso per l’arrivo di un altro centro. Secondo quanto riportato da Shams Charania, si tratta di Alex Len. I dettagli contrattuali sono ancora stati resi noti. Toronto si è mossa rapidamente per ricostituire il pacchetto lunghi dopo aver perso durante l’attuale free agency due nomi importanti come Serge Ibaka (finito ai Clippers) e Marc Gasol (Lakers).

Free agent center Alex Len has agreed to a deal with the Toronto Raptors, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 23, 2020

Domenica i canadesi hanno quindi raggiunto un accordo con Aron Baynes e ha anche rifirmato Chris Boucher. Len, 27 anni, ha giocato per i Phoenix Suns, Atlanta Hawks e Sacramento Kings in sette anni di carriera all’interno della NBA.

La scorsa stagione ha viaggiato con una media di 8 punti e 5.8 rimbalzi con le canotte di Atlanta e Sacramento, città in cui è giunto appena prima della trade deadline di febbraio.

