Mercato NBA, JaKarr Sampson firma con gli Indiana Pacers

Secondo quanto riportato dal giornalista Shams Charania, il free agent JaKarr Sampson ha firmato un contratto di un anno con gli Indiana Pacers. L’ex giocatore dei Philadelphia 76ers fa così ritorno agli Indiana Pacers, dopo aver trascorso la passata stagione in G-League con i Fort Wayne Mad Ants.

Free agent JaKarr Sampson has agreed to a one-year, fully guaranteed minimum contract to return to the Indiana Pacers, his agent Aaron Turner tells @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 22, 2020