Mercato NBA, Kent Bazemore firma con i Golden State Warriors

Kent Bazemore ha deciso la sua prossima destinazione. Bazemore, nella prossima stagione NBA, giocherà per i Golden State Warriors. Il giocatore ha firmato un anno di contratto a 2.3 milioni di dollari complessivi con la squadra di Steve Kerr.

Bazemore returns to the Warriors, where he will play a major wing role on a contending team. The 8-year veteran fielded several offers before deciding on Golden State. https://t.co/sy8O4Cf4ym

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 22, 2020