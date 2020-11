Mercato NBA, i Lakers fortemente interessati a Marc Gasol

Secondo Shams Charania di The Athletic, i Los Angeles Lakers sarebbero i favoriti nella corsa per accaparrarsi Marc Gasol. Il centro spagnolo sarebbe fortemente interessato a giocare in una squadra che parte favorita per la conquista del prossimo titolo NBA.

Inoltre sarebbe molto suggestivo poter ammirare le prestazioni di un altro fratello Gasol in maglia gialloviola. Infatti il fratello Pau ha disputato ben sette stagioni con i Lakers, conquistando i titoli nel 2009 e nel 2010, instaurando un forte legame con il compianto Kobe Bryant.

The Los Angeles Lakers have emerged as a serious suitor for Marc Gasol, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Championship chase and L.A. are appealing for Gasol.

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 22, 2020