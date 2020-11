Mercato NBA, Willie Cauley-Stein firma con i Dallas Mavericks

I Dallas Mavericks hanno firmato Willie Cauley-Stein. La franchigia texana nella giornata di oggi ha confermato di aver raggiunto un accordo con il centro per il suo rientro alla base. Il giocatore, passato lo scorso gennaio ai Dallas Mavericks in cambio di una seconda scelta al draft 2020 dai Golden State Warriors, ha deciso di accettare un nuovo contratto sulla base di un biennale da 8.2 milioni di dollari (secondo anno in team option).

Free agent center Willie Cauley-Stein has agreed to a two-year, $8.2M deal to return to the Dallas Mavericks, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 22, 2020

Nelle scorse ore, prima di raggiungere l’accordo con il centro, Dallas ha seriamente valutato la possibilità di arrivare a Marc Gasol. Sul catalano, però, sembra esserci forte l’interesse di Los Angeles Lakers, attualmente in pole position, e Toronto Raptors. I Mavs hanno avanzato una timida richiesta all’entourage del giocatore, poi hanno virato sul ritorno di Cauley-Stein.

