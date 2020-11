Mercato NBA, Atlanta on fire: Bogdanovic è ad un passo

Gli Atlanta Hawks sono letteralmente scatenati in questo mercato NBA. Infatti dopo gli acquisti di Danilo Gallinari e di Rajon Rondo, la franchigia della Georgia è ad un passo da Bogdan Bogdanovic.

Dopo che l’approdo ai Milwaukee Bucks sembrava cosa già fatta, il serbo sembra ora in procinto di giocare nella Eastern Conference, ma in maglia Hawks. Secondo quanto riportato da diverse fonti, gli Atlanta Hawks hanno offerto a Bogdanovic un contratto di 4 anni per 72 milioni di dollari complessivi. Essendo restricted free agent, ora la palla passa ai Sacramento Kings i quali avranno 48 ore di tempo per pareggiare l’offerta e trattenere così il giocatore in California.

Atlanta is submitting an offer sheet on Bogdan Bogdanovic, source tells @TheAthletic. — Sam Amick (@sam_amick) November 22, 2020

Con un eventuale approdo di Bogdanovic, Atlanta potrebbe candidarsi ad un ruolo di protagonista ad Est, dopo aver passato stagioni difficili. Staremo a vedere se in quest’occasione l’affare andrà a buon fine.

Leggi anche:

Mercato NBA, i Lakers fortemente interessati a Marc Gasol

Mercato NBA, Rinnovo mostruoso per Donovan Mitchell con gli Utah Jazz

Mercato NBA, Harry Giles firma per i Portland Trail Blazers