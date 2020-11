Mercato NBA, Damian Jones firma con i Phoenix Suns

Dopo un’avventura durata un anno con la maglia degli Atlanta Hawks, Damian Jones cambia squadra. Il nativo di Baton Rouge, infatti, nelle prossime ore firmerà un contratto con i Phoenix Suns sulla base di un biennale. Le cifre non sono ancora state rese note.

Free agent C Damian Jones has agreed to a two-year deal with the Phoenix Suns, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 22, 2020