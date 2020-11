Mercato NBA, Harry Giles firma per i Portland Trail Blazers

Harry Giles, ala grande di 22 anni, ha firmato un contratto da un anno al minimo salariale coi Portland Trail Blazers. I Blazers, in questo mercato NBA, hanno cercato di allungare la panchina e la mossa di Harry Giles va anche vista in questo senso. Un giocatore giovane, con buone caratteristiche fisiche e dalle ottime potenzialità. Ha molti aspetti sul quale migliorare, come riuscire a rendere il suo tiro più affidabile, tuttavia per le cifre con le quali è stato firmato può essere considerato un affare per Portland. Unico lato negativo: non sapremo quanto spazio troverà a Portland.

Free agent Harry Giles has agreed to a one-year deal with the Portland Trail Blazers, source tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 22, 2020

Questa stagione in maglia Kings ha viaggiato con una media di 6.9 punti, 4.1 rimbalzi, 1.3 assist giocando in totale 48 partite.

