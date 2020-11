Donovan Mitchell e gli Utah Jazz hanno trovato un accordo per il rinnovo. Il play della franchigia di Salt Lake City ha firmato un contratto di cinque anni per 163 milioni garantiti che potrebbero trasformarsi in 195. Mitchell, in questo modo, entra di diritto tra le stelle più pagate della NBA.

Utah Jazz All-Star guard Donovan Mitchell has agreed to a five-year, $195M designated rookie max extension, his agents Ty Sullivan and Austin Brown of @caa_sports tell ESPN. Story soon. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 22, 2020

The deal is guaranteed for $163M and could increase to the $195M by meeting the All-NBA criteria for the 2020-2021 season. https://t.co/llOeo4t1Xl — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 22, 2020

Il giocatore, fin da quando è stato selezionato al Draft, ha dimostrato di essere una stella a tutti gli effetti. È diventato, in poco tempo, il volto della franchigia. Quest’anno ha alzato ancora di più il suo livello, viaggiando ad una media di 24.0 punti, 4.3 assist e 4.4 rimbalzi, in 69 presenze.

Durante la ripresa della stagione, Mitchell si è messo in mostra come uno dei giocatori più in forma del campionato, riuscendo a portare i Jazz fino ai Playoff, sfidando al primo turno i Denver Nuggets. I Jazz, grazie alle clamorose prestazioni di Mitchell, hanno sfiorato l’impresa, perdendo solo in Gara 7 contro la compagine del Colorado guidata da un ancor più incredibile Jamal Murray.

A questo punto si attendono novità anche sul fronte Rudy Gobert: i media statunitensi hanno evidenziato la necessità di un rinnovo anche per il francese. Da capire, ora, come vorrà muoversi la franchigia che negli scorsi giorni si è accordata anche con Derrick Favors. Time is now per Utah.

