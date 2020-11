Mercato NBA 2020, Bryn Forbes firma con i Milwaukee Bucks

Bryn Forbes, guardia 27enne, passa dalla corte di Gregg Popovich a quella di Giannis Antetokounmpo. La guardia statunitense ha firmato infatti un contratto biennale con la franchigia dei Milwaukee Bucks, come riporta il solito Adrian Wojnarowski.

Forbes, 27, leaves the Spurs and joins the Bucks for the opportunity to play a significant role on a championship contender. Forbes will have a player option in the second year of the deal, source tells ESPN. https://t.co/fpg7W0FtJN

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 22, 2020