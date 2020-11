Mercato NBA, Derrick Jones Jr. firma con i Portland Trail Blazers

Derrick Jones Jr. ha trovato una nuova destinazione. L’ultimo vincitore della Gara delle Schiacciate ha infatti firmato un contratto con i Portland Trail Blazers. Per quanto riguarda i dettagli dell’accordo, Shams Charania ha ‘spoilerato’ un biennale da 19 milioni di dollari.

Free agent Derrick Jones has agreed to a two-year, $19M deal with the Portland Trail Blazers, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 21, 2020

Derrick Jones Jr. è noto per essere uno dei migliori schiacciatori NBA, lascia così i Miami Heat dopo aver trascorso una discreta stagione in termini di cifre, viaggiando con una media di 8.5 punti, 3.9 rimbalzi e 1.1 assist a partita con il 52.7% dal campo, il 28.0% da oltre l’arco e il 77.2% dalla linea di tiro libero. Nei Playoff 2020, Jones Jr. ha giocato in 15 partite, realizzando solo 1.5 punti a notte.

Per Portland si tratta dell’ennesimo colpo di mercato dopo gli arrivi di Enes Kanter, Robert Covington e il rinnovo di Rodney Hood. Si attendono, ora, novità per quanto riguarda un possibile rientro di Carmelo Anthony.

