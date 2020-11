Mercato NBA, Rodney Hood torna ai Portland Trail Blazers

Rodney Hood torna ai Portland Trail Blazers. Secondo quanto riporta Adrian Wojnarowski di ESPN, il giocatore si è accordato con la franchigia dell’Oregon e nelle prossime ore firmerà un contratto di due anni da 21 milioni di dollari. Tutto questo segue la sua decisione di declinare la player option da 6 milioni avvenuta all’inizio di questa settimana. Il secondo anno dell’accordo non è totalmente garantito, sempre secondo quanto riportato da Wojnarowski.

Free agent F Rodney Hood is returning to the Portland Trail Blazers on a two-year, $21M deal, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 21, 2020