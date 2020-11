Mercato NBA, i Chicago Bulls firmano Garrett Temple

Non ha impiegato troppo Garrett Temple per trovare una nuova squadra. Il giocatore, dopo aver subito il non esercizio della team option da parte dei Brooklyn Nets, si è ritrovato disponibile sul mercato dei free agent. La guardia, secondo quanto riporta Adrian Wojnarowski, ha quindi firmato con i Chicago Bulls un contratto annuale da 5 milioni di dollari.

Free agent Garrett Temple has agreed to a one-year, $5M deal with Chicago, agent Mark Bartelstein of @PrioritySports tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 21, 2020

Durante la stagione regolare 2019-20 con i Nets, Garrett Temple ha registrato una media di 10.3 punti, 3.5 rimbalzi e 2.5 assist a partita con il 37.8% dal campo, il 32.9% da oltre l’arco e l’80.5% dalla linea di tiro libero.

