Mercato NBA, i Timberwolves confermano anche Malik Beasley

I Minnesota Timberwolves sono intezionati a ritagliarsi un ruolo di primo piano per la prossima stagione, e lo fanno continuando a essere attivi sul mercato. Questa volta è il turno di Malik Beasley, che da restricted free agent, ha firmato un quadriennale da 60 milioni di dollari, come confermato dal suo agente ai microfoni di Shams Charania di The Atlethic.

Beasley ha figurato ottimamente in maglia T-Wolves, dopo aver raggiunto il Minnesota lo scorso Febbraio dai Denver Nuggets. In quattordici partite da titolare, la guardia di 24 anni ha messo a segno circa 20.7 punti, 5.1 rimbalzi e 1.9 assist a partita.

Nonostante gli ottimi numeri però, non è sicuro che Malik Beasley resti un titolare durante la prossima stagione. La competizione per un posto da titolare in quello spot sarà decisamente alta, con la prima scelta del draft Anthony Edwards, e Josh Okogie a scalpitare per ottenere minutaggio.

Sarà inoltre interessante da vedere quale sarà il ruolo di Ricky Rubio in tutto questo, dopo il suo ritorno ai Timberwolves come parte della trade a tre squadra che ha coinvolto anche Oklahoma City e portato Chris Paul ai Suns.

