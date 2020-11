NBA, Lonzo Ball ironizza sul futuro primo scontro con il fratello: “Sarà una nottata molto dura per lui”

A partire da questa notte, un altro Ball ha raggiunto la NBA. Infatti LaMelo Ball è stato selezionato con la terza scelta assoluta al Draft NBA 2020 dagli Charlotte Hornets.

A questo punto Lonzo Ball non vede l’ora di scoprire quando sarà il primo incontro tra i New Orleans Pelicans e gli Hornets per poter sfidare il fratello.

I due fratelli hanno trascorso tutta la loro infanzia sfidandosi l’uno contro l’altro. Sicuramente Lonzo è migliorato molto in quest’ultima stagione in maglia Pelicans e non vede l’ora di mostrare al fratello il suo valore.

D’altro canto LaMelo è uno dei prospetti più interessanti per quanto riguarda la prossima stagione e sicuramente venderà cara la pelle. Quest’ultimo potrà fin da subito mostrare all’intera lega il suo talento.

Infatti gli Hornets sono una squadra molto giovane e ad eccezione di Devonte’ Graham, Terry Rozier e Miles Brigdes, non pullulano di talento. Nonostante manchi poco più di un mese all’inizio della prossima stagione, il calendario ufficiale è ancora lontano dall’essere stilato.

Sicuramente sarà molto interessante assistere al primo incontro tra i due fratelli Ball, per scoprire che benvenuto Lonzo riserverà al fratello.

Leggi anche:

Mercato NBA, Atlanta Hawks in pole position su Danilo Gallinari

Mercato NBA, Sixers alla ricerca della terza stella: rifiutate le offerte per Beal e LaVine

NBA, OKC non si ferma: sul mercato anche Adams e Oubre