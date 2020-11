Mercato NBA, Atlanta Hawks in pole position su Danilo Gallinari

Sicuramente uno dei pezzi più pregiati per quanto riguarda il mercato NBA 2020 è Danilo Gallinari. Infatti l’azzurro è conteso da metà NBA. Negli ultimi giorni più squadre, tra cui i Dallas Mavericks e i Miami Heat, hanno mostrato il loro interesse nei confronti dell’ala dei Thunder.

Detto questo, la squadra che sembra essere più vicina a Gallinari sono gli Atlanta Hawks. Infatti la franchigia della Georgia ha a disposizione più di 43 milioni di dollari da investire sul mercato, grazie alla flessibilità del loro cap.

There is a growing belief among rival teams that Atlanta will be in pole position for Danilo Gallinari and Rajon Rondo when free agency begins later this week, league sources say

As @NYTSports reported on Oct. 28, Rondo is also poised to receive strong interest from the Clippers

— Marc Stein (@TheSteinLine) November 18, 2020