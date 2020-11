NBA, OKC non si ferma: sul mercato anche Adams e Oubre

La rivoluzione in casa OKC continua senza interruzioni. È partito il neo-arrivato Danny Green, giunto nell’Oklahoma in cambio di Schroder e subito scambiato con i Sixers per Al Horford; salutato Chris Paul, spedito a Phoenix in cambio di Rubio e Oubre. Grazie a questa girandola di scambi, il GM Presti è riuscito a mettere in cassaforte ben 17 scelte al Draft, compresa la 25esima di questa notte. Includiamo anche la 28esima, sebbene sia finita ai Lakers proprio nell’ambito dello scambio Green-Schroder. Da contare anche la 17esima, formalmente scelta dai T’Wolves ma destinata ad OKC.

OKC non sembra comunque ancora soddisfatta dell’enorme patrimonio di scelte accumulato fino ad ora. Se rivoluzione deve essere, che venga fatta fino in fondo. Proprio per questo motivo, Presti è ancora alla ricerca di offerte per i propri migliori giocatori, compresi Steven Adams e il neo-arrivato Kelly Oubre.

Adams è l’ultimo rimasto della vecchia guardia. Il suo apporto sul parquet è stato sempre di grande sostanza: il neozelandese è un ottimo profilo per franchigie che puntano in alto ed è uno dei pezzi più appetibili sul mercato.

Stesso discorso per Oubre, che ha dalla sua parte la giovane età (solo 24 anni) e si è appena lasciato alle spalle la miglior stagione della sua carriera, con quasi 19 punti di media a partita.

L’addio di Adams potrebbe inoltre essere favorito dall’arrivo nell’Oklahoma di Al Horford, che gioca nello stesso ruolo. OKC ha poi concluso la cessione di Ricky Rubio, in cambio della 17esima scelta (rivelatasi poi Pokusevski). I Thunder sono attualmente un cantiere a cielo aperto.

