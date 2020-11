Mercato NBA, Tim Hardaway Jr. resta a Dallas, esercitata la player option

Tim Hardaway Jr. resterà ai Dallas Mavericks anche per la stagione 2020-2021. La guardia ha esercitato la sua player option da 19 milioni di dollari. La notizia è stata riportata da Tim McMahon di ESPN. Hardaway ha avuto un ruolo importante nell’ultima stagione dei Mavs, partendo spesso in quintetto al fianco della stella nascente Luka Doncic. La prossima stagione sarà la terza di fila con Dallas.

Source: Tim Hardaway Jr. is exercising his $19 million player option. He will return to the Mavs after thriving in a starting role last season. — Tim MacMahon (@espn_macmahon) November 19, 2020

Tim Hardaway Jr. aveva la possibilità di esplorare il mercato dei free agent, ma molto difficilmente avrebbe raggiunto un accordo per una cifra simile. L’attuale contratto è stato firmato ai tempi in cui militava nei New York Knicks. In seguito è approdato in Texas insieme a Kristaps Porzingis, nella trade che portò DeAndre Jordan, Dennis Smith Jr. e Wes Matthews nella Grande Mela.

Il suo contributo è stato fino ad ora fondamentale per i Dallas Mavericks. Hardaway ha messo a segno 15.8 punti a partita in questa stagione, tirando con un brillante 40% dall’arco, su più di 7 tentativi.

Ora i Dallas Mavericks avranno bisogno più che mai della sua pericolosità al tiro. Con l’ultima trade hanno rinunciato allo specialista Seth Curry, spedito a Philadelphia in cambio di Josh Richardson.

I due si giocheranno il ruolo di titolare nel backcourt, al fianco di Doncic. Coach Carlisle sarà chiamato a una difficile scelta. Da una parte l’abilità nelle situazioni “spot-up” di Hardaway, dall’altra la capacità difensiva di Richardson. Chi avrà la meglio?

