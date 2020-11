Mercato NBA, i Brooklyn Nets declinano la team option su Garrett Temple

La miglior stagione in NBA almeno dal punto di vista delle stats, non ha pagato per Garrett Temple. I Brooklyn Nets, infatti, hanno deciso di non sfruttare la team option su di lui e renderlo disponibile sul mercato dei free agent. Eppure i 10.3 punti di media a partita registrati nell’ultima annata rappresentano anche il suo career high. La team option di Brooklyn valeva poco più di 5 milioni di dollari.

The Brooklyn Nets are declining Garrett Temple's option for the 2020-2021 season, source tells ESPN. He will become a free agent. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 19, 2020

Domani, giorno d’apertura ufficiale della free agency NBA 2020, il giocatore sarà così libero di accordarsi con nuove squadre a meno di un ritorno ai Nets a cifre inferiori.

