Mercato NBA, i Boston Celtics estendono la qualifying offer su Tacko Fall

I Boston Celtics, pochi minuti fa, hanno annunciato di aver esteso la qualifying offer su Tacko Fall e Tremont Waters. Per quanto riguarda il lungo, durante la stagione 2020-21 incasserà 1.5 milioni di dollari prima di diventare, in caso di mancata estensione, restricted free agent nella prossima offseason. Lo stesso discorso vale per Waters.

We have extended qualifying offers to Tacko Fall and Tremont Waters. — Boston Celtics (@celtics) November 19, 2020

Tacko, beniamino del pubblico di casa, è sceso in campo con Boston in 7 occasioni registrando una media di 3.3 punti + 2.1 rimbalzi + 0.1 assist a partita.

