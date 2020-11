Mercato NBA, i New York Knicks ricevono Ed Davis da Utah via trade: i dettagli

Dopo essersi separata da ben 4 giocatori, New York ha chiuso una operazione in entrata con la collaborazione degli Utah Jazz. Infatti, i Knicks si sono assicurati le prestazioni di Ed Davis e l’arrivo di 2 scelte al secondo giro del Draft 2023. A riportare la notizia è stato Adrian Wojnarowski di ESPN.

The Utah Jazz are trading Ed Davis and two 2023 second-round picks to the New York Knicks, sources tell @WindhorstESPN and me. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 19, 2020

Con questa mossa gli Utah Jazz risparmiano altri 5 milioni di spazio salariale e si mettono in buona posizione per tentare di rifirmare Jordan Clarkson ed avviare l’estensione contrattuale su Donovan Mitchell e Rudy Gobert. I Knicks invece, assorbono un contratto di breve periodo (scadenza giugno 2021) per poi liberare ulteriore spazio in Salary Cap in vista della prossima offseason, quando ci saranno diversi nomi interessanti in ballo.

The Jazz save $5M in salary for 2020-2021. Utah is working to re-sign Jordan Clarkson and extensions are on the horizon for Donovan Mitchell and Rudy Gobert. Knicks get the two 2023 second-round picks to take on the salary. https://t.co/pZTs4OmRE0 — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 19, 2020

