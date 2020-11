NBA, Michael Jordan approva la scelta di LaMelo Ball

Il Draft NBA 2o2o si avvicina e uno dei nomi più caldi all’interno del novero dei selezionabili è certamente quello di LaMelo Ball.

Nonostante il nativo di Chino Hills abbia recentemente dichiarato di essere nato e cresciuto per essere selezionato con la prima scelta assoluta, un nutrito numero di osservatori lo ritiene ancora un’incognita – soprattutto in fase difensiva. Un profilo tecnico difficilmente preferibile, dunque, ad altri giocatori, magari meno estrosi, ma certamente più semplici da collocare in un sistema di squadra.

Proprio per questo motivo, secondo le indiscrezioni di Kevin O’Connor di The Ringer, LaMelo potrebbe essere in corsa per la terza scelta assoluta, detenuta dagli Charlotte Hornets. Non a caso, il proprietario della franchigia del North Carolina, Michael Jordan, avrebbe dato il suo “via libera” al proprio front office per eseguire la suddetta operazione, qualora ovviamente Minnesota Timberwloves e Golden State Warriors non decidano di selezionarlo prima.

A giudicare dagli ultimi rumors, Minnesota dovrebbe selezionare Anthony Edwards, ritenuto il giocatore più pronto sulla piazza, mentre Golden State propenderebbe per James Wiseman, a fronte della penuria di talento che caratterizza il proprio reparto lunghi.

Ball potrebbe quindi essere la scelta successiva, andando ad alzare il livello qualitativo delle guardie degli Hornets, ad oggi Terry Rozier e Devonte’ Graham.

