Draft NBA, LaMelo Ball si sbilancia: “Sono nato per essere il numero 1”

Poche parole, ma chiare. LaMelo Ball, ormai lo sappiamo, potrebbe essere la potenziale chiamata numero 1 al Draft NBA 2020 che andrà in scena tra la notte di mercoledì e giovedì. Il figlio di LaVar, intervistato alla vigilia dell’evento, ha spiegato i motivi per cui dovrebbe essere scelto subito:

“Sento che sono nato per questo. Mi sento come se fossi l’uomo giusto al momento giusto. Come ho detto, mi sento come se fossi nato per tutta questa cosa. Cosa mi hanno detto dopo i workout? Di migliorare in tutti gli aspetti del gioco. In questo momento voglio godermi l’intero processo, perché essere scelti al Draft capita una volta sola nella vita.”

Intanto, LaMelo ha anche confermato di avere svolto alcuni allenamenti con i Minnesota Timberwolves, Golden State Warriors, Charlotte Hornets e Detroit Pistons durante il processo pre-draft. Anche i New York Knicks gli hanno parlato al telefono, senza però valutarlo sul campo. Come ci si sente ad essere sotto gli occhi di tutto? Anche per questa domanda, il play ha una risposta:

“Non vedo nulla di negativo in tutto questo, non sento la pressione. Come ho detto, è solo basket. Quindi, essere la scelta numero 1 significa certamente tanto, ma sono consapevole di essere nato per questo.”

Ok, il messaggio è chiaro. Ora tocca a lui dimostrare di essere davvero una piccola stella del basket NBA.

