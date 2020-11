Mercato NBA, Hawks interessati a Gordon Hayward

Tra le squadre più attive, in questa primi giorni di free agency, ci sono senza dubbio gli Atlanta Hawks. La franchigia della Georgia sta lavorando su più fronti e, dopo aver manifestato il proprio interesse per Rajon Rondo, nelle ultime ore sembra essersi buttata a capo fitto su Gordon Hayward.

A riportare la notizia è stato Chris Haynes di Yahoo Sports che ha fatto notare come l’ex Utah Jazz non abbia ancora deciso se esercitare o meno l’opzione da $34.2 milioni presente sul suo contratto. Haynes fa notare come Hayward, d’accordo con i Celtics, ha deciso di posticipare la decisione a domani.

In questa situazione di stallo, si sono inseriti gli Hawks che sarebbero intenzionati ad aggiungere al proprio roster giocatori di esperienza in grado di condurre la squadra alla post season, che in Georgia manca da 2 stagioni.

Hayward potrebbe essere un nome giusto in questo senso. Il talento del prodotto da Butler infatti non è in discussione, a differenza invece della sua integrità fisica. Anche l’ultima stagione infatti è stata caratterizzata da diversi problemi che lo hanno costretto a giocare solo 52 partite di regular season (chiuse a 17.5 punti di media) e ha saltare gran parte dei playoff.

