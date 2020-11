Si infiamma ancora una volta il mercato NBA 2020 con Houston come protagonista. Dopo aver incassato il doppio desiderio d’addio di Westbrook e Harden, i texani starebbero lavorando esplorando le possibili occasioni che il mercato può portare. Una di queste ha coinvolto Washington con cui Houston avrebbe provato ad avviare dei discorsi e mettere in piedi una trade offrendo Westbrook come merce di scambio. I capitolini hanno risposto mettendo sul piatto John Wall, ma sembra che la franchigia di Fertitta voglia qualcosa in più.

The Rockets and Wizards have discussed a deal centered on Russell Westbrook for John Wall, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. No traction yet, Rockets are seeking more assets. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 17, 2020

Shams Charania di The Ahtletic ha riportato la notizia definendo il potenziale scambio in stallo poiché i Rockets si aspettano qualche altro asset in più dalla controparte. Da capire se Washington vorrà offrire un ulteriore nome e scelte Draft per rendere più appetitosa l’offerta. Le prossime ore potrebbero essere importanti sotto questo punto di vista.

Leggi Anche

Mercato NBA, offerta Atlanta per Rondo, ma lui vuole i Los Angeles Clippers

Mercato NBA, Hornets e Knicks uniche squadre pronte a una trade per Westbrook

NBA, Miami garantisce i contratti di Robinson e Nunn