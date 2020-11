Mercato NBA, offerta Atlanta per Rondo, ma lui vuole i Los Angeles Clippers

Rajon Rondo, alla sua ennesima stagione NBA, è stato in grado di contribuire notevolmente alla vittoria finale dei suoi Lakers. Le sue indiscusse doti di assistman, unite ad una leadership da veterano, hanno consentito a LeBron James di rifiatare in momenti chiave dei Playoffs, garantendo allo stesso tempo un leader offensivo anche per le seconde linee.

Proprio per questo motivo le abilità dell’ex-Celtics sarebbero richieste da diverse squadre alla ricerca di playmaking, in primis Los Angeles Clippers e Atlanta Hawks. Stando a delle indiscrezioni riportate da Frank Isola di ESPN, Atlanta sarebbe pronta ad una generosa offerta di 15 milioni di dollari in due anni, ma il giocatore avrebbe già le idee chiare sulla sua prossima destinazione. Anche per motivi di competitività, sembra che Rondo sia intenzionato a rimanere ad L.A., spostandosi però dalla parte dei Clippers. In questo caso, i Clips potrebbero usare la loro mid-level exception.

Rajon Rondo is expected to receive a significant offer from the Atlanta Hawks ($15 million for two years guaranteed) but according to a source, Rondo remains focused on potentially joining the Clippers. He could possibly get the mid-level from LAC. — Frank Isola (@TheFrankIsola) November 17, 2020

Le due squadre userebbero il playmaker per diversi motivi: se da un lato gli Hawks sono alla ricerca di una degna riserva (e di un mentore) di Trae Young, Kawhi Leonard e compagni accoglierebbero con piacere un giocatore capace di far girare la palla, ruolo non congeniale a Pat Beverley.

Resta ancora da vedere se Rondo rifiuterà la sua opzione con i Lakers da 2,6 milioni di dollari. L’arrivo di Schroder sembra però chiudere la porta ad un ritorno dell’ex-Celtics, volenteroso di testare il mercato dopo una stagione terminata in crescendo.

Dopo aver vinto il suo secondo titolo NBA con i Lakers, sembra che il giocatore potrebbe tentare un repeat trasferendosi dai rivali cittadini.

