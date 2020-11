Mercato NBA, ecco quando scade la TPE da 17 milioni per Golden State

Oltre alla seconda scelta assoluta al prossimo Draft, i Golden State Warriors avranno a disposizione un’altra risorsa preziosa per il prossimo mercato. Infatti la franchigia californiana ha ricevuto 17.2 milioni di dollari come trade player ecxeption (TPE), in seguito alla cessione di Andre Iguodala ai Memphis Grizzlies durante lo scorso mercato.

Secondo il giornalista di The Athletic, John Hollinger, i Dubs potranno usufruire di questo vantaggio fino al prossimo 23 novembre, data in cui svanirà la validità della stessa TPE.

Golden State's Andre Iguodala TPE will expire on *Nov. 23* Carry on. — John Hollinger (@johnhollinger) November 15, 2020

Gli Warriors hanno ricevuto questa opzione in quanto non hanno ottenuto alcun salario “di ritorno” in seguito alla cessione di Iguodala ai Grizzlies. Inoltre, la TPE dovrà essere utilizzata in una cosiddetta “non-simultaneous trade situation”: questo implica che l’eccezione può assorbire il contratto di un solo giocatore.

Dunque, gli Warriors hanno ancora a disposizione una decina di giorni per investire i 17.2 milioni di dollari sul mercato e non vorranno lasciarsi sfuggire questa ghiotta occasione per cercare di migliorare ulteriormente il loro roster. Torneranno a lottare per il titolo? Lo scopriremo tra 1 settimana.

Leggi anche:

Mercato NBA, i Boston Celtics vogliono la 5a scelta di Cleveland

Mercato NBA, Goran Dragic: “Io via da Miami? Sarò aperto a tutte le offerte”

Mercato NBA, i Lakers pronti a salutare Rondo e vogliono Wesley Matthews