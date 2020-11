Mercato NBA, Jerami Gran lascia i Denver Nuggets: declinata la player option

Dopo un’ottima stagione con la maglia dei Denver Nuggets, Jerami Grant ha ufficialmente deciso di non sfruttare la sua player option da 9.3 milioni di dollari e tentare la free agency. Il giocatore troverà certamente la fila dietro di lui, con squadre pronte ad offrire contratti decisamente più importanti e abbondantemente oltre la doppia cifra.

Jerami Grant is DECLINING his $9M player option, via @ChrisBHaynes Expect Grant to receive a raise pic.twitter.com/khzGkY8KKL — Hoop Central (@TheHoopCentral) November 16, 2020

Secondo quanto riporta Yahoo Sports, c’è da attendersi un tentativo anche da parte degli stessi Nuggets i quali vorrebbero riconfermare il core della scorsa stagione che ha stupito in lungo e in largo durante la postseason 2020. Resta da capire, però, quale sarà il comportamento delle altre franchigie e quanto alzeranno la posta per provare ad arrivare allo stesso Grant.

