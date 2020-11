LaMelo Ball sarà molto probabilmente la prima chiamata del Draft 2020, in programma il 18 novembre. Molti front office pensano che sarà il fratello più giovane dei Ball a essere chiamato per primo: su LaMelo c’è forte l’interesse dei Minnesota Timberwolves.

Secondo quanto scrive Jonathan Givony di ESPN, LaMelo Ball sarà il primo giocatore scelto, nonostante non abbia fatto una buona impressione ad alcune squadre durante i colloqui:

