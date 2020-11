Mercato NBA, Nicola Batum rimane a Charlotte: la player option vale oro

Mentre la maggior parte dei giocatori NBA declinerà – e ha già declinato – le loro rispettive player option per cercare di guadagnare un po’ più di soldi durante l’attuale offseason, Nicolas Batum rema in direzione necessariamente contraria. Secondo quanto riporta infatti Shams Charania di The Athletic, il francese eserciterà la sua opzione giocatore da 27.13 milioni di dollari per la prossima stagione.

Charlotte’s Nicolas Batum will exercise his $27.13M player option for the 2020-21 season on Monday, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 16, 2020

Se Batum avesse deciso di rifiutare la sua opzione di giocatore per il 2020-21, sarebbe diventato unrestricted free agent e libero di firmare con qualsiasi squadra della lega. Invece, con questa mossa, l’ala rimarrà almeno per un’altra stagione con Charlotte.

Il 32enne ha avuto una decisione abbastanza facile da prendere poiché non c’è assolutamente modo che l’ex campione dei Portland Trail Blazers avrebbe potuto firmare un nuovo contratto da circa 30 milioni in questa offseason.

Con la sua carriera, ormai, in lento e costante declino, Batum è apparso in sole 22 partite di stagione regolare in questa sfortunata annata, segnando il minimo in carriera per quanto riguarda i punti realizzati: solo 3.6 punti di media.

