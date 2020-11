Mercato NBA, Otto Porter sfrutta la Player Option da 28.4 milioni con Chicago

Un assaggio delle potenzialità di Otto Porter era arrivato durante la stagione 2018-2019: il giocatore, dopo essere stato scambiato da Washington in direzione Illinois, con la maglia dei Bulls aveva registrato 15 partite con più di 17 punti di media, presentandosi nel migliore dei modi. Non si può dire, invece, lo stesso della scorsa annata in cui l’ala – e in generale tutta la squadra – ha faticato a confermare quanto visto nei mesi precedenti.

La fiducia in casa Bulls, però, deve rimanere obbligatoriamente alta dopo aver saputo che lo stesso Porter, come previsto, ha deciso di sfruttare la propria player option presente in contratto che lo legherà alla franchigia per un altro anno. Il giocatore percepirà ben 28.4 milioni di dollari, come conseguenza del precedente contratto firmato proprio con Washington.

Porter dovrà dimostrare ai suoi detrattori di valere quella cifra. Anche perché la prossima estate dovrà andare a procacciarsi un nuovo contratto e per adesso le prestazioni inanellate con Chicago, insieme alla sua tenuta fisica, non convincono pienamente gli addetti ai lavori.

