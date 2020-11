Mercato NBA, anche i Bucks avevano provato la trade per Schroder

Una delle ultime notizie di mercato è stata sicuramente l’approdo di Dennis Schroder ai Los Angeles Lakers. L’ex OKC è stato scambiato in cambio di Danny Green e la scelta numero 28 al prossimo Draft NBA. Prima dell’arrivo dei gialloviola, secondo il giornalista di The Ringer Kevin O’Connor, anche i Milwaukee Bucks erano sulle tracce del giovane play tedesco.

Sources: The Bucks pursued a trade with the Thunder for Dennis Schroder and were deep in trade negotiations last week. Ultimately, the Lakers landed Schroder. Now the Bucks must move on to other targets. Eric Bledsoe remains the player Milwaukee is dangling most in trade talks. — Kevin O'Connor (@KevinOConnorNBA) November 15, 2020

Come in precedenza riportato, alla fine sono stati i Lakers ad acquistare Schroder. Era pressoché scontato che la franchigia californiana avesse intenzione di cedere Danny Green, in seguito ai non eccellenti Playoff disputati, per regalare a coach Vogel una pedina valida anche per il futuro.

I Thunder hanno deciso di scambiare il tedesco a causa del suo status di free agent per l’offseason del 2021. Schroder percepirà 15.5 milioni di dollari, riducendo le speranze di vedere Rajon Rondo un’altra stagione in gialloviola.

I Bucks, invece, hanno perso un’altra occasione per poter rafforzare ulteriormente la squadra. Tutto questo per la poca felicità di Giannis Antetokunmpo. Occhio che se Milwaukee non riesce a trovare l’innesto giusto, potrebbero essere guai grossi in vista della prossima estate.

