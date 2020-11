Mercato NBA, Kelly Olynik rimane a Miami: sfruttata la player option

Tra poco meno di una settimana comincerà ufficialmente la free agency NBA 2020, ma nel frattempo le squadre stanno cercando di capire chi rimarrà alla base, sfruttando le proprie opzioni contrattuali, e chi deciderà di testare – per l’appunto – la free agency, andando sostanzialmente all’asta. Tra queste figurano anche i Miami Heat i quali devono incassare il rientro in Florida di Kelly Olynyk.

Il lungo, infatti, secondo quanto riportato da Tim Reynolds di AP, ha deciso di sfruttare la sua player option per la stagione 2020-21 del valore di 13.6 milioni di dollari.

Kelly Olynyk's option deadline is 5pm Thursday, for Heat fans who may be wondering.

He is expected to opt-in, but technically has until Thursday to decide.

— Tim Reynolds (@ByTimReynolds) November 15, 2020