Mercato NBA, Anthony Davis, Rondo e Matthews declinano la player option

Come previsto, nella notte sono arrivate le prime ufficialità per quanto riguarda lo status da free agent per Anthony Davis, Rajon Rondo e Wesley Matthews. I tre giocatori al centro di diverse voci di mercato, hanno declinato la player option presente in contratto. Anthony Davis, il quale rifirmerà al 99.99% con i Los Angeles Lakers di LeBron James, lascia così sul piatto 28.7 milioni di dollari per strappare cifre decisamente più importanti dopo la vittoria del titolo NBA.

Più complicata invece la situazione di Rajon Rondo. Nella giornata di ieri i Lakers si sono praticamente accordati con OKC per l’arrivo di Dennis Schroder, proprio in vista di un addio dello stesso Rondo. L’ex play di Boston ha intenzione di monetizzare il più possibile dopo una postseason illuminante. Ecco perché il suo ritorno in gialloviola è difficile. Ovviamente ha declinato la sua PO da 2.6 milioni di dollari.

Lo stesso discorso lo potremmo fare per Wesley Matthews. La guardia di Milwaukee ha deciso di testare la free agency, rifiutando 2.7 milioni garantiti per la prossima stagione. Su di lui non manca l’interessamento di diverse franchigie, tra cui segnaliamo quello dei Los Angeles Lakers.

