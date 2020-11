NBA, Kevin Porter Jr. arrestato per possesso illegale di armi

Giornata abbastanza movimentata per il giovane Kevin Porter Jr. Il giocatore dei Cleveland Cavaliers è stato arrestato dalla polizia della contea di Mahoning, in mattinata, per possesso illegale di armi. Tuttavia il ragazzo, sempre in giornata, è stato liberato dalla stessa dopo che la cauzione, fissata a 4.000 dollari, è stata pagata.

Il ragazzo, 20enne e alla sua prima stagione, aveva disputato una buona annata in maglia Cavs. Di media, ogni sera, viaggiava a 10.0 punti, produceva 2.2 assist e catturava 3.2 rimbalzi, giocando un totale di 50 partita. La franchigia dell’Ohio ha rilasciato un comunicato ufficiale con il quale ha commentato l’accaduto:

“Siamo consapevoli della situazione che coinvolge Kevin Porter Jr. e siamo in procinto di raccogliere maggiori informazioni su quanto successo. Abbiamo parlato con Kevin e continueremo a parlarne in privato con lui man mano che il relativo processo si evolve.”

