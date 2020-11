Mercato NBA, anche i Denver Nuggets interessati a Jrue Holiday

Sembra certo che i New Orleans Pelicans cercheranno di scambiare Jrue Holiday al più presto. Infatti quest’ultimo è oggetto d’interesse di diverse squadre NBA. Tra queste ci sarebbero i Denver Nuggets, che sono alla ricerca di un giocatore solido da affiancare a Jamal Murray e Nikola Jokic.

Questo quanto riportato dal giornalista Chris Mannnix:

“Jrue Holiday continua ad essere al centro dell’attenzione di molte franchigie, che stanno cercando di trovare un accordo con i Pelicans. Tra queste i Nuggets sembrano essere in vantaggio, grazie alla diponibilità di poter scambiare numerosi giovani promettenti. “

Holiday potrebbe essere il giocatore perfetto per i Nuggets. Infatti, essendo uno dei migliori difensori perimetrali della lega potrebbe risultare di grande aiuto a Jamal Murray, che è invece decisamente votato all’attacco.

Denver ha a disposizione diversi giocatori da poter scambiare, tra cui Jerami Grant, Bol Bol e Michael Porter Jr. Oltre ai Nuggets, anche i Boston Celtics, i Golden State Warriors, gli Atlanta Hawks, i Dallas Mavericks ed i Portland Trail Blazers si sono dichiarati interessati al giocatore.

Holiday ha mantenuto 19.1 punti, 6.7 assist e 1.6 palle rubate a partita durante la scorsa stagione. I Pelicans potrebbero lasciar partire la guardia anche per far spazio salariale per l’estensione contrattuale di Brandon Ingram.

