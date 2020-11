I Brooklyn Nets con la pazza idea James Harden: la situazione

Potrebbe essere il tormentone di questa offseason: James Harden via dagli Houston Rockets. Dopo le ultime vicende in casa Houston, con la rivoluzione tra allenatore e GM e Westbrook che ha chiesto apertamente la cessione, la franchigia texana deve ora resistere alle pressioni delle voci di mercato NBA che vorrebbero il ‘Barba’ in partenza.

Secondo quanto riporta Adrian Wojnarowski, insider di ESPN, su Harden potrebbero piombare prepotentemente i Brooklyn Nets con l’intenzione di creare un suggestivo big three composto da Kyrie Irving, Kevin Durant e lo stesso nativo di Bellflower (California).

Wojnarowski ha poi aggiunto che i Rockets, per ora, hanno in programma di mantenere Harden in roster, nella speranza di convincerlo con un nuovo progetto che sta prendendo forma:

“I Rockets continuano a dire alle altre franchigie che il loro piano è quello di ‘ricominciare’ questa stagione con Harden. Non ci sono state discussioni tra Rockets e Nets”

Sources: The Rockets continue to tell teams that they plan “run it back” with Harden this season. So far, there have been no trade discussions between the Rockets and Nets. https://t.co/wHrTqvCPew — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 15, 2020

Nelle ultime settimane, il nome dello stesso Harden era stato accostato anche a quello di Philadelphia, inevitabilmente con l’arrivo di Daryl Morey. Brooklyn, però, dovesse seriamente fare un tentativo per arrivare al ‘Barba’, avrebbe probabilmente i mezzi giusti per imbastire una trade: oltre a due scelte al primo giro nel prossimo Draft, i newyorchesi potrebbero offrire diversi nomi interessanti come quelli di Dinwiddie, LeVert, Allen, Musa, Kurucs, Waller-Prince, Claxton e Luwawu-Cabarrot.

Kevin O’Conner, giornalista di The Athletic, ha quindi aggiunto come il 31enne potrebbe davvero considerare la possibilità di lasciare Houston nel caso in cui dovesse rimanere privo di un’altra stella (Westbrook) e in una squadra spremuta al limite nelle ultime stagioni, peraltro con un allenatore nuovo, ricominciando da capo.

