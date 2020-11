Mercato NBA, i Lakers pronti a salutare Rondo e vogliono Wesley Matthews

Dopo aver sostanzialmente chiuso per l’arrivo di Dennis Schroder attraverso la trade che ha inaugurato il mercato NBA 2020, i Los Angeles Lakers vogliono piazzare immediatamente il secondo colpo. Secondo quanto riporta Marc Stein del New York Times, i gialloviola, infatti, sarebbero pronti ad andare all’assalto di Wesley Matthews.

More on how the Lakers' roster shapes up for their forthcoming title defense:

League sources say they have interest in trying to sign Wesley Matthews away from Milwaukee to replace Green

