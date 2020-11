Mercato NBA, Goran Dragic: “Io via da Miami? Sarò aperto a tutte le offerte”

I Miami Heat, durante le scorse finali NBA, non hanno potuto usufruire di Goran Dragic, dopo che un infortunio lo ha costretto a guardare i suoi compagni dalla panchina. Una delle pedine fondamentali degli Heat era proprio Dragic. Questa è stata sicuramente una delle cause della sconfitta degli Heat nelle Finali NBA. Recentemente Dragic ha rilasciato delle dichiarazioni sulle Finali NBA, a Shams Charania. Queste le sue parole:

“È stato durissimo, sarei voluto essere lì a giocare coi miei compagni. Fin da bambino ho sognato di giocare delle Finali NBA e quando ne ho avuto la possibilità non sono potuto scendere in campo e giocare come so fare. Ho fatto di tutto per tornare il prima possibile ma non ci sono riuscito. Sentivo troppo male al piede. Ora sto molto meglio, non ho più nessun dolore. Riesco a muovermi liberamente, riesco anche a correre. Ormai è passato quell’infortunio”.

L’infortunio alla pianta del piede ha messo fine alla stagione di Dragic. Tuttavia non è detto che Goran Dragic sarà ancora un giocatore degli Heat. Difatti il playmaker, in questa offseason, sarà unrestricted free agent. Così ha commentato in che modo approccerà questa offseason:

“Per me la cosa più importante è che gli altri mi rispettino. Io lavoro molto duramente e penso anche di giocare duramente. Lo so che Miami farà di tutto per riavermi a roster. Spero anche di portare a termine il nostro lungo viaggio e vincere l’anello, ma lo so, è solo una parte del business. Ci sono tantissime opzioni nella offseason. Sarò aperto a tutte le offerte e vedrò quale sarà la migliore per me e la mia famiglia. Miami è la prima delle opzioni. Sarebbe perfetto per me rimanere. Speriamo di riuscire a trovare un accordo”.

