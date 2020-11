Mercato NBA, DeMar DeRozan commenta l’interessamento dei Lakers

Da simbolo insostituibile dei Toronto Raptors a prossima pedina di scambio dei San Antonio Spurs. Così potremmo riassumere, forse anche troppo brevemente, gli ultimi anni in NBA di DeMar DeRozan. Le voci di un suo probabile addio dagli Spurs si fanno sempre più forti. E DeRozan sembra non voler smentire queste voci. Infatti, nel podcast All The Smoke DeRozan il giocatore dei texani ha voluto commentare l’accostamento con i gialloviola:

“È l’obiettivo di chiunque essere voluti. È bello quando senti o vedi notizie di certe squadre che vorrebbero avere te nella loro squadra. Ti fa sentire veramente bene, ti senti desiderato”.

Sembra che l’esperienza con gli Spurs sia già al capolinea. Tuttavia uno scambio con i Los Angeles Lakers è difficile. I californiani metterebbero sul piatto Danny Green e Kyle Kuzma, ma non è detto che gli Spurs accettino lo scambio per quei 2 giocatori. Gregg Popovich vorrebbe qualcosa in più, come scelte per il Draft che potrebbero rivelarsi interessanti in questa fase di rebuilding dei texani.

I Lakers, dal canto loro, metterebbero una nuova stella nel proprio roster, regalando nuove soluzioni offensive insieme a LeBron James ed Anthony Davis. Si formerebbe nuovamente un Big Three di tutto rispetto.

Leggi anche:

Draft NBA, Anthony Edwards: “Prima scelta? Un sogno”

NBA, Oladipo: “Porterò i Pacers al titolo”

NBA, Antetokounmpo potrebbe rinnovare il contratto con i Bucks