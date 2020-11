Mercato NBA, i New York Knicks tentati dall’idea Westbrook

Russell Westbrook potrebbe iniziare la prossima stagione in maglia New York Knicks. Secondo voci di corridoio, per la maggior parte provenienti da Marc Stein del New York Times, i Knicks sono una delle poche destinazioni a cui Westbrook potrebbe arrivare tramite scambio.

La cosa certa è che Russ non vedrebbe male la destinazione, considerata anche l’ultima estate, prima di essere scambiato agli Houston Rockets. Il problema per i Knicks, che hanno cercato anche Chris Paul negli ultimi giorni, sarebbe cosa dare in cambio per ottenere l’MVP del 2017.

I New York Knicks sono in possesso di ben sette pick del primo round, per i prossimi quattro draft, compreso quello di quest’anno, e due giocatori giovani molto interessanti come RJ Barrett e Mitchell Robinson. Prendendo Westbrook, la squadra dovrebbe farsi carico della responsabilità di costruirgli attorno una squadra almeno da playoff.

Nonostante i cosiddetti problemi di spogliatoio presenti in quel di Houston, Russ ha continuato a viaggiare con 27.2 punti di media, 7 assist e 7.9 rimbalzi, guadagnandosi la sua nona convocazione per gli All-Star Games. Quindi non è ancora chiaro cosa vogliano i Rockets per scambiare la loro stella, ottenuta tra l’altro solo l’anno scorso, e vittima come tutta la squadra, di un’annata non proprio positiva.

Mentre la trattativa procede in modo lento, anche i Los Angeles Clippers si stanno muovendo a fari spenti per Russell Westbrook, giocatore ancora molto ambito, e che porterebbe a New York quella stella che manca da un bel po’, nonostante porti in dato un contratto molto pesante da 41 milioni di dollari.

