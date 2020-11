Draft NBA, Anthony Edwards: “Prima scelta? Un sogno”

Anthony Edwards è sicuramente tra le prime scelte di questo Draft NBA, considerato da molti addetti ai lavori scarno di grandi talenti. Il giocatore spera di essere scelto per primo il 18 novembre, coronando così, un percorso da sogno.

“Essere la prima scelta, sarebbe molto figo. Insomma, chi non vorrebbe essere la prima scelta, non c’è niente di più bello. Tutto dipende però dalla squadra che mi vuole selezionare, sarò felice ovunque andrò, a patto che sia una squadra che punta davvero su di me.”

Le parole fanno sicuramente pensare ai Minnesota Timberwolves, possessori della prima scelta di quest’anno. I T-Wolves sono tra i maggiori candidati a scegliere Anthony Edwards, con le sue abilità che completerebbero un ottimo backcourt con D’Angelo Russell. Edwards ha svolto i suoi workout anche per i Golden State Warriors, ma i ragazzi della Baia sperano di ottenere al Draft James Wiseman, che andrebbe a completare meglio il pacchetto a disposizione di Steve Kerr.

“Non mi interessa molto chi sceglierà di prendermi. In ogni caso sarò pronto a dare il meglio di me per chiunque punti sul mio nome, darò tutto me stesso.”

Per prepararsi al meglio al suo arrivo in NBA, Edwards ha “studiato” con due illustri ex giocatori del calibro di Allen Iverson e Dwyane Wade, segno che ha davvero intenzione di lasciare il segno nella lega.

“Mi hanno semplicemente detto di andare lì fuori e farmi conoscere per le mie giocate. La mentalità con cui entrerò nella lega, sarà che io conosco gli altri giocatori, e gli avversari ancora no. Mentre dall’anno successivo, voglio che tutti capiscano chi si trovano davanti, questo è il mio obiettivo principale.”

