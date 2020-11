NBA, gli Heat assumono Caron Butler come assistant coach

Caron Butler ritornerà ai Miami Heat, dove aveva iniziato la sua carriera da giocatore nel 2002, per entrare nel coaching staff di Coach Spoelstra. Per l’ex cestista, ritiratosi nel 2018, è la prima esperienza da allenatore. Secondo The Associated Press Butler e gli Heat sarebbero in dirittura d’arrivo per la definizione del contratto. Nella prossima stagione Caron prenderà il posto di Dan Craig all’interno dello staff. Dan Craig, nella franchigia dal 2012 e già allenatore dei Sioux Falls Skyforce (la squadra di sviluppo degli Heat) entrerà invece a far parte del coaching staff dei Los Angeles Clippers.

Butler fu la decima scelta assoluta dei Miami Heat al Draft del 2002, con i quali giocò per due stagioni. Venne poi scambiato ai Los Angeles Lakers all’interno della trade che portò Shaq a vestire la divisa degli Heat. Nelle sue 14 stagioni in NBA Butler ha giocato per nove squadre (Heat, Lakers, Wizards, Mavericks, Clippers, Bucks, Thunder, Pistons e Kings), venendo convocato due volte per l’All-Star Game e vincendo il titolo del 2011 con i Dallas di Dirk Nowitzki e compagni.

Nonostante egli abbia giocato solo due anni con Miami, l’ex giocatore è rimasto sempre in contatto con molti membri dell’organizzazione. Dopo il ritiro, arrivato nel 2018, Caron Butler aveva iniziato a lavorare come analista per le partite di NBA e college basket. Era inoltre host e protagonista del programma “1-on-1 with Caron Butler”, in cui c’erano delle interviste riguardo ciò che bisognava fare per cercare di risolvere il problema della giustizia sociale. Ma probabilmente questo ruolo gli era rimasto sempre un po’ stretto, e finalmente Butler potrà iniziare la sua carriera da allenatore. All’interno del coaching staff di Miami egli ritroverà altri due ex-giocatori degli Heat, Chris Quinn e Malik Allen.

