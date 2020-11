NBA, Derek Fisher: “I Lakers hanno meritato di vincere il titolo”

Derek Fisher, ex giocatore dei Los Angeles Lakers, ha parlato del recente successo della franchigia californiana. Fisher non ha nascosto la gioia per il risultato raggiunto dalla squadra di coach Frank Vogel. Queste le parole dell’ex play rilasciate a Tomer Azarly di Clutchpoints:

“E’ stato fantastico. Specialmente quest’anno, un anno veramente difficile per tutti, per molte ragioni. E’ stato bellissimo vederli andare contro ogni difficoltà e una grande gioia vederli vincere il titolo. Hanno meritato di vincerlo. Sono anche i favoriti per l’anno prossimo e questo dovrebbe rendere orgogliosi i fan dei Lakers.”

I Lakers così hanno raggiunto 17 titoli NBA, pareggiando i Boston Celtics. I gialloviola sono anche detentori di un record molto particolare: ad ogni inizio decennio dal 2000, i californiani hanno vinto sempre il titolo. Nel 2000 i gialloviola sconfissero i Philadelphia 76ers di Allen Iverson. Invece nel 2010 ad uscire sconfitti furono i Boston Celtics. Ora non resta che scoprire se i Lakers saranno capaci di vincere anche l’anno prossimo, diventando così la squadra più titolata in NBA.

Leggi anche:

NBA, Antetokounmpo potrebbe rinnovare il contratto con i Bucks

Mercato NBA, i New York Knicks tentati dall’idea Westbrook

NBA, Oladipo: “Porterò i Pacers al titolo”