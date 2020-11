NBA, Oladipo: “Porterò i Pacers al titolo”

Victor Oladipo, due volte All-Star e MIP nel 2018, ha informato i Pacers della volontà di continuare la sua carriera con la franchigia dell’Indiana. Oladipo ha parlato con Shams Charania, insider per The Athletic del suo futuro:

“So che ci sono alcuni che hanno detto di avermi visto chiedere ai giocatori avversari di scambiarmi. Ma non è vero, non è mai successo. Io amo i miei compagni di squadra, amo lo stato dell’Indiana e sono concentrato sul portare questa franchigia al titolo”

Ieri sono diventate insisteni le voci di un suo addio, con Oladipo che, secondo alcune indiscrezioni, si sarebbe rivolto direttamente agli avversari chiedendo se potesse giocare per loro davanti ai propri compagni. Ma Victor ha fortemente smentito queste voci, giurando fedeltà ai Pacers.

Oladipo ha aggiunto di non vedere l’ora di giocare per il prossimo head coach Nate Bjorkgren e che i due hanno avuto dei contatti molto positivi nelle ultime settimane. La guardia di Indiana probabilmente non tratterà il proprio rinnovo di contratto in questa offseason, e ha più volte sottolineato negli ultimi mesi la sua volontà di giocare per una squadra pronta per competere per un titolo. Ma dopo aver perso Paul George qualche anno fa, i Pacers ci penseranno bene e faranno tutto il possibile per non far allontanare una stella dall’Indiana.

Nell’ultima stagione Victor ha giocato solo 19 partite a causa della rottura del tendine del quadricipite femorale nel gennaio del 2019. In queste poche apparizioni ha viaggiato a 14.5 punti, 3.9 rimbalzi e 2.9 assist di media, sembrando l’ombra del giocatore che era. Ma il recupero da un infortunio del genere è un processo lungo, e sicuramente a dicembre vedremo tutto un altro giocatore sul parquet.

