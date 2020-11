NBA, l’agente di Oladipo smentisce le gravi accuse rivolte al suo assistito

Nella giornata di ieri Victor Oladipo è stato additato come “irrispettoso” e “poco professionale” dalla stampa di Indianapolis, a causa di una presunta richiesta di lasciare la franchigia, manifestata apertamente e con toni scortesi davanti a compagni di squadra e dirigenti degli Indiana Pacers, condita a quanto pare anche dalla enumerazione delle squadre interessate a lui.

Tuttavia, Aaron Turner, agente del giocatore, ha prontamente smentito le voci poco nobili circolate nella giornata di ieri:

“Leggendo il titolo dell’articolo sono scoppiato a ridere. Pensavo fosse uno scherzo di dubbio gusto, ma poi, incuriosito, ho provveduto alla disamina completa dell’articolo in questione ed ho deposto immediatamente la risata. Le accuse sono pesanti, infamanti ed insensate. Se costoro che hanno demonizzato il mio assistito conoscessero davvero Victor, non avrebbero nemmeno pensato di riportare certi particolari, perché potenzialmente troppo lontani dalla sua figura e quindi facilmente smascherabili. Queste iniziative sono tutto tranne che proprie del suo DNA. Siamo arrivati all’invenzione tendenziosa. Ho letto addirittura di un Oladipo ai Knicks. Victor vuole vincere il titolo come qualsiasi altra stella della lega e non ricaverebbe nessun vantaggio dall’accasarsi presso una franchigia che non fa i Playoff dal 2013.”