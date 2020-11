NBA, Udonis Haslem rimane con i Miami Heat

Oggi Udonis Haslem ha annunciato che vestirà la divisa dei Miami Heat anche la prossima stagione per il diciottesimo anno consecutivo. Dopo che non fu scelto al Draft del 2002 Udonis giocò un anno in Francia prima di arrivare agli Heat. Nei suoi anni a Miami Udonis si è tolto molte soddisfazioni vincendo tre titoli nel 2006, 2012 e 2013. Nella classifica all-time della franchigia, Haslem è primo per rimbalzi catturati, secondo per partite e minuti giocati e settimo per punti segnati. Solo 5 giocatori hanno avuto una carriera NBA più lunga con la stessa squadra: stiamo parlando di Dirk Nowitzki, Kobe Bryant, Tim Duncan, John Stockton e Reggie Miller. Una lista di leggende, quindi.

Nelle ultime stagioni Udonis, data l’età e la condizione fisica non più come quella di una volta, ha giocato pochissimo. Nell’ultimo anno ha giocato solo quattro partite, e nelle ultime quattro stagioni ha segnato complessivamente 76 punti. Ma l’impatto che ha nella franchigia non riguarda certo il campo. La sua importanza all’interno dello spogliatoio e dell’organizzazione è a dir poco fondamentale, come ribadito più e più volte dai suoi stessi compagni. Ed è proprio per questo che Coach Spoelstra in prima persona ha cercato il rinnovo per un altro anno del veterano, del quale, durante le ultime NBA Finals, ha detto:

“Per noi è un faro, una roccia ferma per stabilità e leadership, soprattutto nei momenti difficili. E lo è per tutti, non solo per i più giovani della squadra. Anche i nostri veterani spesso chiedono consiglio a Udonis. E spesso da consigli molto importanti anche al sottoscritto che vi sta parlando. Lo amiamo”

La prossima volta che scenderà in campo Haslem batterà il record di Juwan Howard come giocatore più anziano in campo in maglia Heat. Nell’ultima stagione c’erano tre 40enni in NBA: oltre allo stesso Udonis Haslem, Vince Carter e Jamal Crawford. Con il primo che si è ritirato e il secondo ancora alla ricerca di un contratto, Udonis potrebbe rimanere l’ultimo della sua generazione.

