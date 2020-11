NBA, Oladipo si sarebbe proposto a diverse franchigie

L’avventura di Victor Oladipo a Indianapolis potrebbe non finire nel migliore dei modi. Sbarcato agli Indiana Pacers nell’ambito della trade che consegnò Paul George agli Oklahoma City Thunder, il 2 volte All Star si è imposto mettendo in mostra tutte le capacità che aveva a disposizione, guadagnandosi anche il premio di Most Improved Player al termine della stagione 2017/2018. Purtroppo nell’ultimo anno ha giocato solamente 19 partite, con una media di 14.5 punti, 3.9 rimbalzi e 2.9 assist, a causa della rottura del tendine d’Achille.

Nonostante l’assenza, nel rapporto con la franchigia e i compagni qualcosa si è rotto e da mesi sono insistenti le voci di un suo addio, con Los Angeles Lakers, New York Knicks, Boston Celtics e Miami Heat in prima fila per metterlo sotto contratto. Nelle poche partite disputate in questa stagione però, Victor Oladipo si sarebbe impegnato a mettere in campo tutta la sua voglia di cambiare aria e, come riportato dall’Indianapolis Star, il numero 4 si sarebbe rivolto direttamente a più di uno dei suoi avversari usando molte sfaccettature di un’unica frase:

“Posso venire a giocare con voi?”

La fonte riporterebbe conversazioni con i giocatori di Toronto Raptors, New York Knicks e Miami Heat. Queste parole ripetute a più riprese avrebbero fatto infuriare ancor di più i compagni di squadra. Se alla fine la guardia dovesse rimanere ai Pacers, avrebbe molto da fare per ricucire un rapporto con lo spogliatoio ai limiti della professionalità.

