NBA, tre funzionari positivi: chiusa la facility Knicks

I New York Knicks hanno annunciato nella serata di ieri la chiusura temporanea del proprio centro d’allenamento. La misura cautelare si è resa necessaria a seguito delle positività al coronavirus di tre funzionari evidenziate dai test sanitari di routine. Secondo il protocollo, i tre soggetti – asintomatici – hanno iniziato il periodo di isolamento fiduciario in quarantena.

In piena offseason, i Knicks si stanno preparando per affrontare, in serie, Draft NBA e Free Agency 2020. Periodo compresso e complesso, in vista dell’avvio dei primi training camp tra venti giorni esatti, a inizio dicembre. La stagione regolare, come noto, scatterà il 22 dello stesso mese.

